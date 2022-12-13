توضيح من مركز الحسين للسرطان حول والد نعيمة سيف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مركز الحسين للسرطان في بيان مساء اليوم : " في البداية نتمنى الشفاء العاجل للمريض ونقدّر موقف الأهل وقلقهم على مريضهم ".



"وللتوضيح، فقد تم تقديم تقارير المريض لطلب العلاج في مركز الحسين للسرطان، وبعد دراسة حالته من قبل اللجنة الطبية المعنية تبين أنه يعاني من سرطان الدم الحاد "اللوكيميا" وهو بحاجة لإدخال فوري للمستشفى للتعامل مع المضاعفات، ونظراً لعدم توفر أسرّة وخاصة في قسم اللوكيميا في المركز في الوقت الحالي، وحتى لا يؤدي الانتظار لحدوث المضاعفات التي قد تنجم عن فترة الانتظار هذه نصحنا أهل المريض بالتوجه فورا لمستشفى آخر لديه السعة حاليا.



علما بأنه وفور توفر الأسرة في المركز لإدخال المريض فإننا لن نتوانى عن التواصل مع المريض لإدخاله.

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وهنا يقتضي التنويه بأن قرار قبول وإدخال أي مريض للعلاج في مركز الحسين للسرطان لا يرتبط أبداً بعمر المريض بل يخضع للرأي الطبي من قبل لجنة متعددة الاختصاصات وتوفر الأسرة والسعة لعلاج حالته.



علما بأن مركز الحسين للسرطان يستقبل ما يقارب ٦٥٠٠ حالة جديدة سنويا، ويوجد الآن أكثر من ٢٧ ألف مريض قيد العلاج وهي السعة القصوى للمباني الحالية في المركز".



الى ذلك أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، بنقل المواطن سيف عوض، الذي يعاني من سرطان الدم (اللوكيميا) للعلاج في مركز الأورام العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، على نفقة جلالته الخاصة.