الأحد 11-12-2022
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الأحد، 11-12-2022 09:54 ص

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلن كل من مركز الحسين للسرطان، ومركز إيداع الأوراق المالية، عن توفر شواغر لغايات التعيين ، فيما دعا صندوق استثمار أموال الضمان عدد من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.

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ووفقا لإعلان المؤسسات، فقد بيّن مركز الحسين للسرطان أنه يحتاج لطبيب اخصائي باطني في قسم الأمراض الباطنية، داعياً من يرغب بالتقدم ارسال السيرة الذاتية عبر الرابط التالي( انقر هنا ) أو عبر البريد الالكتروني التالي ( [email protected] ) وذلك خلال 7 أيام من تاريخ اليوم. 

 

من جهته أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن توفر شواغر ( باحث أسواق مالية، مبرمج اوراكل، مبرمج ويب، مشرف أنظمة حاسوبية، مهندس دعم فني مساعد، باحث أسواق مالية مساعد، فني صيانة ثالث، محاسب مساعد) موضحاً أن من يرغب بالتقدم للوظائف زيارة المركز وتقديم الطلب اعتباراً من صباح اليوم الأحد ولغاية يوم الأحد المقبل الموافق 18/12/2022.


من ناحيته دعا صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، التالي أسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022 تمام الساعة 1 ظهراً في مقر إدارة الصندوق. 





 




 

 


 

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