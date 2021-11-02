الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

سعد جابر رئيساً لاتحاد الملاكمة

وزارة العمل لـ الوكيل : نتابع حادثة وفاة فتاة بعد تعرضها للاهانة من قبل رئيسها في العمل

توقعات بارتفاع مبيعات المطاعم 50% عقب السماح بالاراجيل

'استقدام الخادمات': وزارة الصحة تكبدنا خسائر يومية فادحة

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية

تربية عجلون تكرم مديرات مدارس ولجنة مسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية

350 ألف دولار تمويل من الولايات المتحدة لترميم آثار أم قيس

احالة عطاء تنفيذ توسعة محطة تنقية السلط بقيمة 29 مليون يورو

مواطنون يطالبون بفتح حدائق في عمان أمام المواطنين

التنمية الاجتماعية تضبط 1064 متسولا خلال الشهر الماضي

الثلاثاء، 02-11-2021 03:10 م

توقعات بارتفاع مبيعات المطاعم 50% عقب السماح بالاراجيل

ارجيله


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - توقع نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ارتفاع مبيعات المطاعم والمقاهي بنسبة 50% بعد السماح بتقديم الأراجيل داخل الصالات الداخلية والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس. 

اضافة اعلان


وقال العواد اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار السماح بتقديم الأراجيل داخل المطاعم والمقاهي سيسهم بتشجيع الزبائن على ارتياد هذه المحلات مما سيعود على القطاع بالفائدة ويسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد على حد وصفه.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغ رقم (49) لسنة 2021 م الذي ينظِّم عمل المطاعم السياحيَّة والشعبيَّة والمقاهي والمنشآت الفندقيَّة المصرَّح لها بتقديم الأرجيلة. 

وكانت دائرة الإحصاءات العامة، أصدرت في وقت سابق تقريراً أشار الى إن حجم إنفاق الأردنيين على التدخين يزيد على مليار دينار سنويا، فيما أشارت دراسة حكومية أجريت العام الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن الأردن احتل المركز الأول عالمياً من حيث انتشار التدخين، وهناك 8 رجال من بين كل 10 أردنيين يدخنون أو يستخدمون بانتظام منتجات النيكوتين بما في ذلك السجائر الإلكترونية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
jordan-ministry-of-public-works-and-housing-building-picture-petra

97% نسبة الإنجاز في مدينة جرش الصناعية

526843Image1-1180x677_d

وزارة العمل لـ الوكيل : نتابع حادثة وفاة فتاة بعد تعرضها للاهانة من قبل رئيسها في العمل

77dd023e-ef21-4903-a2fe-35d88b46f99d

إطلاق مسابقة مجتمعات البرمجة

شهادت

'استقدام الخادمات': وزارة الصحة تكبدنا خسائر يومية فادحة

الخصاونة لوغو

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية

1120208125013573856954

رفع مشروع نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لرئاسة الوزراء

أخبار متعلقة
ب

مديرية الأمن العام تطلق حملة وطنية لحماية البيئة

7db08b5a-ba16-4b6f-9c1b-d412ee0c707d

بحث تفاصيل تزويد لبنان بالغاز المصري في المملكة اليوم

9202129153721535986865

لجنة فنية لدراسة مقترحات لدعم الأنشطة الصناعية

وزارة الزراعة

وزير الزراعة: شح المياه والزراعة التقليدية أبرز تحديات القطاع

وزارة الصحة 2

إعطاء 19 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم