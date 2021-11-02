توقعات بارتفاع مبيعات المطاعم 50% عقب السماح بالاراجيل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - توقع نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ارتفاع مبيعات المطاعم والمقاهي بنسبة 50% بعد السماح بتقديم الأراجيل داخل الصالات الداخلية والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس.

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وقال العواد اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار السماح بتقديم الأراجيل داخل المطاعم والمقاهي سيسهم بتشجيع الزبائن على ارتياد هذه المحلات مما سيعود على القطاع بالفائدة ويسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد على حد وصفه.



وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغ رقم (49) لسنة 2021 م الذي ينظِّم عمل المطاعم السياحيَّة والشعبيَّة والمقاهي والمنشآت الفندقيَّة المصرَّح لها بتقديم الأرجيلة.



وكانت دائرة الإحصاءات العامة، أصدرت في وقت سابق تقريراً أشار الى إن حجم إنفاق الأردنيين على التدخين يزيد على مليار دينار سنويا، فيما أشارت دراسة حكومية أجريت العام الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن الأردن احتل المركز الأول عالمياً من حيث انتشار التدخين، وهناك 8 رجال من بين كل 10 أردنيين يدخنون أو يستخدمون بانتظام منتجات النيكوتين بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

