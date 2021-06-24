ثمانية منتفعين في مراكز التنمية يتقدمون لامتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية توفير البيئة الملائمة للمنتفعين في مراكزها للتقدم لامتحان الثانوية العامة والذي يتقدم الطلبة له حاليا.

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وقالت الوزارة في بيان وصل " الوكيل الإخباري " اليوم الخميس ان اربعة من الأحداث المنتفعين من دار تربية الاحداث الرصيفة، ثلاثة منهم ضمن الفرع الادبي والرابع في الفرع الصناعي وثلاثة من دار رعاية الفتيان شفا بدران يدرسون ضمن فروع العلمي والأدبي والصناعي ،و منتفعة واحدة من دار الوفاق الأسري عمان ضمن الفرع الادبي، يتقدمون لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الحالية .



وأشارت الوزارة في بيانها أنه يتم توفير الخصوصية اللازمة لهم والدعم النفسي والمتطلبات لغايات التقدم إلى الامتحانات.



واكد البيان ان الوزارة تعمل بكل جهد لدعم المنتفعين في مراكزها ورعايتهم وتوفير الوسائل الملائمة لهم للحفاظ على مستقبلهم ليكونوا أفرادا منتجين في المجتمع

