حوارية في عجلون حول المرأة في توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - عقد المعهد الديمقراطي الوطني، بالتعاون مع مؤسسة تكوين للاستشارات في محافظة عجلون، اليوم الخميس، جلسة حوارية حول التعديلات الدستورية وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.



وأكدت رئيس ملتقى البرلمانيات، الدكتورة صفاء المومني، أهمية مثل هذه اللقاءات لأخذ تغذية راجعة من المواطنين حول مخرجات المنظومة السياسية والتي ستنعكس إيجابا لرسم مستقبل المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.

اضافة اعلان