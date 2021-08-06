خبراء يعلنون اكتشاف ديار النبي لوط

الوكيل الإخباري - أعلن خبراء أردنيون خلال ورشة علمية ثقافية أقامتها جمعية أدلاء السياح، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت وملتقى المزرعة الثقافي بالأغوار الجنوبية، واتحاد الكتاب والأدباء، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، عن اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية في جنوب المملكة.

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وأكد رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية محمد حماد، في بيان صحفي للجمعية اليوم الجمعة، استمرار الجمعية في احتضان الفعاليات العلمية والاكتشافات الحديثة التي يقوم بها علماء وخبراء أردنيون وفرق بحثية ميدانية في إطار منهج جديد في الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية.



وبين أهمية الإعلان عن الاكتشافات العلمية وخاصة اكتشاف ديار النبي لوط في الأغوار الجنوبية والذي يعتبر من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية، مشيداً بجهود العلماء والخبراء الأردنيين الذين شاركوا بعرض الإنجازات التي تم القيام بها عبر عدة عقود من العمل التشاركي الجماعي الهادف بالتعاون مع المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية.



وأعرب الدكتور فريد الشريدة عن شكره لفريق العمل الذي شارك في اعمال الإكتشافات الميدانية والمسوحات والتنقيبات الأثرية والنشر العلمي في حقول الآثار والجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجيا والسياحة والتوثيق العلمي منذ بدء أعمال التنقيب في المنطقة عام 1965 و ليومنا الحاضر.



وقدم مقرر اللجنة العلمية لفريق البحث العلمي الأردني المشارك، الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، الادلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط، ومنها الادلة الفلكية، والجيولوجية، والجغرافية، ونتائج التنقيبات الاثرية، والمسوحات الميدانية، والطرق التجارية المرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي، وطريق الايلاف القرشي، والألواح الكتابية المكتشفة في بابل، وألواح ايبلا، والألواح الاكادية، والطرق الرومانية اللاحقة، والاعجاز القرآني.



وقال، إن المملكة أمام اكتشاف عالمي ساهمت به السواعد الأردنية والكفاءات المحلية بشكل واسع، مشيراً إلى أن فريق البحث الأردني أصدر عدة كتب احتفاءً بإعلان الاكتشاف ومنها كتاب بعنوان “اكتشاف ديار النبي لوط في الأغوار الجنوبية 2019” وكتاب مختصر بعنوان “اكتشاف ديار النبي لوط 2021” بالإضافة الى عدد من المقالات العلمية المنشورة في مجلات علمية دولية اوروبية متخصصة.



بدوره، أشار الباحث وأستاذ علم الجغرافيا الدكتور عواد النواصرة، إلى الجهود الميدانية التي قام بها فريق العمل، والإصدارات العلمية، والكتب التي ألفها بهذا المجال والتي سهلت من عملية اكتشاف ديار النبي لوط على مر العقود الماضية مثل كتاب سدوم وعامورا وكتاب جغرافية البحر الميت.



وقال، إن احتفالنا اليوم بهذا الانجاز هو ثمرة وطنية لجهود تكللت بالنجاح ليكون هذا الإنجاز للأجيال القادمة للبناء عليه وتطويره ونشره عبر وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والعالمية .



أستاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة آل البيت وعضو فريق الاكتشاف الدكتور محمود عبد العزيز، أكد أن الدراسات الميدانية والمقارنات العلمية، وأنماط الاستقرار في المنطقة، قد تم الاحاطة بها من جميع الجوانب في غور الحديثة، والمزرعة، والذراع، وعسال، والنميرة، والصافي، وفيفا، لتؤكد حقيقة هذا الاكتشاف وثبوته بما لا يقبل الشك، وأن الاثباتات الأنثروبولوجية تؤكد نتائج البحث الأثري.



من جهته، قال الدكتور محمد الهويمل أستاذ التراث والأدب والتاريخ وعضو الفريق البحثي، إن الجهود الجماعية أثمرت في الكشف عن ديار النبي لوط، لافتا إلى أن فريق الدراسة أنتهى حاليا من تنفيذ دراسة توثيق التراث الشفوي في منطقة الدراسة بحيث اكتملت فصول الاكتشاف لديار النبي لوط، باعتبار ان التراث غير الملموس من التقاليد المتوارثة والمتعارف عليها في المنطقة منذ تلك الحادثة التي دمرت تلك القرى والمدن.



خبيرة السياحة وعضو الفريق الدكتورة جمانة الدويكات، اشارت إلى الدراسات الميدانية التي قامت بها ضمن فريق العمل وخاصة مجال السياحة الدينية قد أكدت حقيقة الاكتشاف باعتبار المنطقة مجمعا لطرق القوافل في العالم القديم، وما يدلل على ذلك وجود بقايا المقابر الضخمة المنتشرة في النقع، والذراع، وفيفا، ويفوق عددها عشرات الآلاف.



وتحدث عضو اتحاد الكتاب الاردنيين الدكتور مهدي العلمي، عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للاكتشاف وآثاره المحتملة على تنمية اقتصاديات منطقة الأغوار الجنوبية، وخلق فرص العمل وإحداث التنمية اللازمة، مشيراً الى أمثلة مشابهة للنجاح الذي تحقق وقدرة الكوادر الوطنية الاردنية على اكمال المسيرة بشكل ايجابي وتصاعدي يبشر بالخير والنماء.



وقال عضو جمعية أدلاء السياح الدكتور غسان عويس “أصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة في الاغوار الجنوبية تستند على اثباتات علمية متينة وقوية وآن الأوان للاستفادة منها في شتى المجالات.



ودار نقاش وحوار في نهاية الورشة بين فريق الخبراء الاردنيين والحضور حول مستقبل الاكتشاف وترويجه عالميا وانعكاس ايجابياته على المجتمع المحلي في الأغوار الجنوبية.