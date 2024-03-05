رئيس النواب ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وبحسب بيان المجلس، أكد الصفدي خلال المباحثات التي حضرها سفير المملكة في دولة الإمارات نصار الحباشنة، في مقر المجلس الوطني الاتحادي، أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين.



وأشار إلى ضرورة مواصلة التنسيق البرلماني المشترك وبما يخدم مصالح البرلمانات العربية، ويحقق المصلحة العليا للشعوب العربية، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية على رأسها القضية الفلسطينية.



وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة والأحداث الجارية في الضفة الغربية، أكد الصفدي أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك ثابتة وواضحة تجاه ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والعمل بسرعة على إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.



وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية التي تضمن للشعب الفلسطيني العيش بسلام، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف هي الحامي للمدينة المقدسة.



ودعا رئيس النواب إلى ضرورة زيادة التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على البلدين خصوصا بعد التطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات.



وقال إن ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة يحتم علينا جميعا تمتين جبهاتنا الداخلية، وزيادة التعاون المشترك لتجاوز هذه الظروف ومواصلة البناء والتقدم الذي تطمح له قيادة البلدين الشقيقين.



من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وبحضور أعضاء المجلس، إن الأردن قدم الكثير للإمارات منذ بداية تأسيس الدولة الإماراتية حيث شارك الأردنيون بخبراتهم التعليمية والتقنية في بناء وتطوير الدولة بمختلف المجالات.



وأكد غباش متانة العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وتناغم الموقف السياسي المشترك تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.



وأضاف أن دولة الإمارات تقيم علاقاتها الدبلوماسية بحكمة مع دول العالم لما يخدم مصلحة الشعب الإماراتي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما سهل مواصلة تقديم المساعدات للأشقاء في فلسطين ودعم مواقفهم عالميا.



من جهتهم، أكد رئيس كتلة القرار النائب ميرزا بولاد، ورئيس اللجنة القانونية رئيس لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية غازي ذنيبات، والنواب خير أبو صعيليك، وعمر العياصرة، ودينا البشير عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضرورة زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال تفعيل مذكرات ستزيد من حجم التبادلات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.