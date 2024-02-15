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الخميس، 15-02-2024 08:46 م

الأردن يرسل طائرتي مساعدات طبية جديدتين إلى أهلنا في غزة

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الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس طائرتي مساعدات طبية جديدة لأهلنا في غزة ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.

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وذكر بيان صدر عن الهيئة، أنه تم إرسال الطائرتين بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبدعم مشترك من منظمة (Mercy Corps).


وحملت الطائرتان على متنهما مواد ومستهلكات طبية، ضمن الجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي بغزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح في جمهورية مصر العربية.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، إن الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد سوءًا يوماً بعد يوم نظرًا لاستمرار الأزمة.


وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف المواد والمستهلكات الطبية لتتمكن الجهات العاملة من توفير الخدمات الصحية والطبية لأهلنا في غزة.


ووصل عدد الطائرات المرسلة من الأردن الى أهلنا في غزة 53 طائرة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

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