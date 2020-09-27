رئيس الوزراء: وصلنا مرحلة التفشي المجتمعي لفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الأحد، إن هناك من لا يزال في مرحلة الإنكار لوجود هذا الوباء مع أنهم أصبحوا قلة في ضوء تفشي العدوى وازدياد الأعداد. المعركة مستمرة بين الشك واليقين وبين العزيمة والاستكانة

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وأضاف خلال كلمته الأسبوعية، "حتى لا نعاقب الملتزم بسبب عدم التزام غيره سنقوم خلال الأسبوع الحالي بوضع معايير وشروط للسلامة والوقاية لفتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي بموجب تعهد من القائمين عليها".

وزاد: "مع التفشي المجتمعي لفيروس كورونا معركتنا اليوم هي معركة وعي والتزام بالدرجة الأولى".

وأكد "معركتنا اليوم معركة وعي، ومسؤوليتنا أخلاقية وإنسانية ومجتمعية بالدرجة الأولى، ونجاحنا بالتزامنا جميعاً".

وأشار إلى أنه وجه ديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة بزيارات مفاجئة للوزارات والمؤسسات الحكومية وخالفنا عدد من مسؤولي وموظفي القطاع العام والمراجعين غير الملتزمين خلال الأسبوع الماضي في 46 جهة حكومية مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وسيستمر العمل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.



