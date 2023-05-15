رئيس جمعية الحساسية الأردنية يوضح حول حساسية الكرز

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



أوضح استشاري أول و رئيس جمعية الحساسية والمناعة الأردنية الدكتور هاني عبابنة حول حساسية الكرز "متلازمة الفم التحسسية " وهي إحدى أنواع الحساسية المرتبطة بالفواكه والخضروات الصيفية .

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وقال العبابنة في حديث لـ " الوكيل الإخباري " ان حساسية الكرز الأخضر او الأحمر تظهر بسبب حبوب اللقاح الموجودة على سطح الفاكهة وتسمى هذه الحالة بمتلازمة الفم التحسسية التي تظهر عند استهلاك كمية من هذه الفاكهة.



ولها اعراض كانتفاخ حول الفم والعين والاذن واللسان والحكة داخل الفم ويمكن ان تظهر اعراضها في الجهاز الهضمي تسمى " عدم تحمل " عند استهلاك كمية من هذه الفاكهة تظهر على شكل تلبك في الامعاء واسهال ، وقد تتضمن اعراض جلدية تتمثل بالطفح الجلدي التحسسي حول الفم او اي مكان اخر في الوجه .

تظهر هذه الاعراض بعد 5 دقائق الى ربع ساعة من استهلاك الفاكهة وفقا للعبابنة .



واوضح العبابنة ان الاشخاص المصابون بحساسية المواد المطاطية كالبالونات او الكمامات لديهم عرضة اكبر للاصابة بحساسية الكرز ، وان المصابون بحساسية الكرز عرضة للاصابة بانواع اخرى من حساسية الفاكهة كالكيوي والتفاح والخضراوات كالجزر .



ونصح العبابنة المصابين بحساسية الكرز تناول كمية لا تتعدى الـ ١٠ حبات ومراجعة الطبيب المختص لتشخيص الحالة واعطاء مضادات الحساسية او العلاج المناسب .