رحل الشاب يوسف العثامنة وترك حزناً بين أقاربه ومُحبيه

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل الشاب يوسف أشرف العثامنة، البالغ من العمر 16 عامًا، إثر معاناته مع مرض سرطان الدم.

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ناظم العثامنة، شقيق المرحوم، قال لـ "الوكيل الإخباري" ان يوسف عانى من صراع طويل مع المرض، حيث تم اكتشاف إصابة شقيقه في وقت متأخر وهو بحالة حرجة، وكان يتلقى العلاج في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.



وكانت عائلة يوسف ناشدت بنقله إلى مستشفى الحسين للسرطان، حيث استجاب ولي العهد سمو الأمير الحسين وأمر بنقله فوراً لتلقي العلاج ، ولكن شاء الله ان يختاره الى جواره بعد ان تعذر نقله من المستشفى الى مركز الحسين بسبب حالته الصحية المتدهورة . وتوفي متاثرا بمرضه قبل يومين.



وتم دفن الشاب يوسف في مسقط رأسه بالرمثا تاركاً وراءه حزناً كبيراً في قلوب أقاربه واحبائه ، حيث نعاه العديد من اصدقاءه بكلمات مؤثرة مستذكرين اخلاقه الطيبة.



إنا لله وإنا إليه راجعون.

