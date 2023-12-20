الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابة صحفيين بقصف على محيط المستشفى الكويتي برفح

الاحتلال يعترف بعدد الجنود المصابين في غزة خلال 24 ساعة

صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 138 غارمة

صحة غزة تطالب بفتح تحقيق بمجزرة مستشفى كمال عدوان

جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد من لواء غفعاتي جنوب غزة

القوات المسلحة ترسل 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس

رحل الشاب يوسف العثامنة وترك حزناً بين أقاربه ومُحبيه

مجلس النواب يحيل "الموازنة" إلى لجنته المالية

أقصر نهار وأطول ليل .. الجمعة القادمة تصادف بداية مربعانية الشتاء

الملك يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

عاجل

إصابة 29 من جنود الاحتلال خلال 24 ساعة

الأربعاء، 20-12-2023 01:40 م

رحل الشاب يوسف العثامنة وترك حزناً بين أقاربه ومُحبيه

410395301_271619452578964_2088794048575881159_n-270x330


الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل الشاب يوسف أشرف العثامنة، البالغ من العمر 16 عامًا، إثر معاناته مع مرض سرطان الدم.

اضافة اعلان


ناظم العثامنة، شقيق المرحوم، قال لـ "الوكيل الإخباري" ان يوسف عانى من صراع طويل مع المرض، حيث تم اكتشاف إصابة شقيقه في وقت متأخر وهو بحالة حرجة، وكان يتلقى العلاج في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.


وكانت عائلة يوسف ناشدت بنقله إلى مستشفى الحسين للسرطان، حيث استجاب ولي العهد سمو الأمير الحسين وأمر بنقله فوراً لتلقي العلاج ، ولكن شاء الله ان يختاره الى جواره بعد ان تعذر نقله من المستشفى الى مركز الحسين بسبب حالته الصحية المتدهورة . وتوفي متاثرا بمرضه قبل يومين.


وتم دفن الشاب يوسف في مسقط رأسه بالرمثا تاركاً وراءه حزناً كبيراً في قلوب أقاربه واحبائه ، حيث نعاه العديد من اصدقاءه بكلمات مؤثرة مستذكرين اخلاقه الطيبة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e9868564-66d8-46f0-b1b2-790d0486eeb4

المعايطة: التعديلات الدستورية دفعت مسيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام

275207_3_1553281883

صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 138 غارمة

1703071301458

افتتاح عيادة للإقلاع عن التدخين في مركز صحي النصر الشامل

الجيش

القوات المسلحة ترسل 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس

ك

أقصر نهار وأطول ليل .. الجمعة القادمة تصادف بداية مربعانية الشتاء

435429_36_1702829075

الملك يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم