سلطة منطقة العقبة تدعو الزوار إلى ضرورة التحقق من الحجوزات

الوكيل الإخباري - أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، على ضرورة تحقق المواطنين والزوار من حجوزاتهم وأي امتيازات متفق عليها مع جهات تنظيم الفعاليات والبرامج السياحية مسبقا.

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المجالي أكد على المواطنين والزوار التأكد من حجوزاتهم من خلال التأكد بالاتصال المباشر مع أماكن الحجز وشركات النقل قبل التوجه لقضاء عطلتهم وخصوصا إذا كانت في أماكن بعيدة عن مواقع سكنهم وذات مرافق خدمية محدودة تلبي متطلباتهم في حال عدم التزام وإيفاء بائعي البرنامج أو الخدمة بتلك المتطلبات.



وبين أن إحدى شركات تنظيم الفعاليات المحلية حصلت على موافقة بشكل رسمي لاستخدام أرض مفتوحة قرب مضمار الهجن في منطقة الديسة لإقامة فعالية بالونات مضاءة غادر فيها منظمو الحفل في الساعة الأخيرة من الحفل، ليتبين أن "عددا كبيرا من الزوار قد قام بشراء تذكرة الحفل شاملا الإقامة والعشاء بدون التزام الشركة منظم الحفل بتنظيم ذلك حقيقة"، مما سبب إرباكا تطلب جهد الجهات الأمنية المختصة لتأمين غالبية الحضور كونهم أصبحوا وسط الصحراء ولعدم توفر حجوزات في المخيمات القريبة.



وشدد المجالي على ضرورة وعي الزائر الذي يشارك بمثل هذه الفعاليات والنشاطات السياحية حماية لهم من عدم الإيفاء بما تم الاتفاق عليه موجها كل متضرر لتقديم شكوى رسمية تضمن استرداد حقوقهم وحفاظا على سمعة السياحة وسلامة الزوار.



وأشار إلى أنه جرى "التعميم من خلال الجهات الأمنية ذات الاختصاص على منظمي الحفل للمثول أمام القضاء".