شاهد : صورة والد طالب توجيهي على سور مدرسة تلهب مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء صورة والد احد طلاب التوجيهي اثناء وقوفه على سور المدرسة التي يقدم فيها ابنه الامتحان .



وابدى الناشطون اعجابهم بمتابعة الوالد لابنه اثناء دخوله لتقديم الامتحان ، متمنين ان يكرمه الله بنجاحه في شهادة الثانوية العامة .



وبدأت اليوم الثلاثاء أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2023 / الامتحان العام، بمشاركة 189.410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

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