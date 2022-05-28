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السبت، 28-05-2022 04:10 م

شاهد صور من مشاركة ولي العهد في تشييع جثمان جده والد الملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني بتشييع جثمان الدكتور فيصل الياسين والد جلالة الملكة رانيا العبدالله.

ووري جثمان الدكتور الياسين الثرى، في المقابر الملكية اليوم السبت.

وكان انتقل الى رحمة الله تعالى الدكتور الياسين يوم أمس الجمعة، ونعى الديوان الملكي الهاشمي الفقيد معلنا الحداد سبعة أيام في البلاط الملكي الهاشمي.

كما شارك في التشييع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأسرة الفقيد، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.

‎وتالياً مجموعة من الصور من مشاركة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تشييع جثمان جده والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، رحمه الله.

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