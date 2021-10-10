شمول سائقي مركبات الأجرة في نظام الشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري- تعتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شمول سائقي مركبات الأجرة (التاكسي الأصفر والسرفيس والتطبيق الذكي) في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة ليكون الاشتراك بصيغة إلزامية، وذلك خلال اليومين المقبلين.



وأشار الرحاحلة إلى شمول سائقي مركبات الأجرة بمظلة الضمان عن طريق اعتماد نظام الشرائح لشمول السائقين وتحديد أجورهم وفق أسس أجر المنتسب بصفة اختيارية.



ويُشمل السائقون من خلال البطاقات التعريفية لهم عند تجديدها سنويا أو عند الحصول عليها للمرة الأولى، على أن تُعتمد شرائح عدة بهدف تخفيض تكلفة الاشتراكات على السائقين.

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