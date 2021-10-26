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الثلاثاء، 26-10-2021 12:23 م

شهادات مطعوم كورونا تباع في الأسواق ووزارة الصحة ترد

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مصدر في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء وجود شهادات مطعوم كورونا مزورة في المملكة.

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وقال مصدر في وزارة الصحة بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" أن مجرد وصول بلاغ بوجود شهادات مطعوم مزورة يتم تحويلها الى الجهات المعنية.

 

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" أنباء حول قيام أشخاص ببيع شهادات مطعوم كورونا للمواطنين غير الراغبين بتلقي المطعوم.

 

وقالت مواطنة لـ "الوكيل الاخباري" إنها اشترت شهادة المطعوم، بقيمة 20 دينارا وذلك لسبب عدم رغبتها باخذه.

 

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