صدور إرادات ملكية بثلاثة أنظمة معدلة تعنى بالعقبة

الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية الثلاثاء، إرادات ملكية بثلاثة أنظمة معدلة تعنى بمنطقة العقبة الاقتصادية.



وبحسب الجريدة الرسمية، تمت الموافقة على نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ونظام معدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ونظام معدل لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وتاليا الأنظمة :

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