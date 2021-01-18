طائرة مساعدات طبية مصرية تصل إلى الأردن

الوكيل الإخباري - وصلت إلى أرض المملكة اليوم الاثنين، طائرة تحمل مساعدات طبية من جمهورية مصر العربية.

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وبحسب بيان للقوات المسحلة المصرية، فإن إرسال الطائرة يأتي "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان: "أصدرت القيادة العامة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التى تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجهة الى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردني الشقيق فى مجابهة انتشار فيروس كورونا".

وأكد البيان على أن تلك المساعدات تأتي "انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات".

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الأردن بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني.



