طبيب نفسي: الحالات النفسية زادت في الأردن 25% بعد كورونا

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال استشاري الطب النفسي الدكتور محمد شعبان إن جائحة كورونا تركت بصماتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأردنيين مثل كل دول العالم.



وأضاف شعبان لـ " الوكيل الإخباري" أنه يُقدر مُعدل الزيادة بالحالات النفسية في الأردن بما لا يقل عن ٢٥ % عن معدل الإصابات الطبيعي، منوهاً إلى أن أكثر الحالات النفسية ازدياداً هي القلق النفسي والاكتئاب النفسي واضطراب ما بعد الجائحة والتي سببت خوف بالإضافة لحالات الوسواس القهري المرتبط بالوساوس المتعلقة بالتلوث والنظافة.



ونوه إلى ان أسباب زيادة هذه الأمراض تعزى إلى الضغوط الناجمة عن العزلة الاجتماعية والقيود على حركة الأفراد والجوانب الاقتصادية، مؤكد أن هنالك رابط بين فقدان الوظائف أثناء فترات الركود الاقتصادي العالمي وبين تردي الصحة النفسية ومع صعوبة طلب المساعدة حتى من الأهل والأصدقاء.



وعن مدى تأثير هذه الأعراض النفسية، قال شاهين، إن تأثير الجائحة على صحتنا النفسية وحتى الجسدية ستكون في الغالب طويلة الأمد، منوهاً إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية قالت إن على العالم أن يتعايش مع تأثيرات كورونا السلبية.



وأشار إلى أن ما لا يقل عن 10 إلى 15% من الناس لن تعود حياتهم كسابق عهدها بسبب تأثير الجائحة على مختلف الجوانب الحياتية ومنها الصحة النفسية.



ونوه شاهين إلى أن شدة تأثر النساء نفسياً كان أكثر من الرجال، وأن الأشخاص الذين كانوا يعانون سابقاً من أمراض نفسية وصحية كانوا الأكثر تأثراً بالمضاعفات النفسية.

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وعن الحلول، أكد على أن المطلوب زيادة امكانية وسهولة الوصول للخدمات النفسية بمختلف مناطق المملكة ما أمكن، بالإضافة لتفعيل دور التثقيف بالصحة النفسية والإرشاد النفسي والاجتماعي وخاصة من خلال وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.



ودعا شاهين إلى تشكيل فريق نفسي وطني، وأن يكون جزءًا من فريق التعامل مع الأزمات ليكون جاهزاً للتعامل مع أي طارئ مستقبلي، وأن يكون هناك خط ساخن للمساعدة النفسية .



وعلى المستوى الأشخاص أوضح انه على الأفرد المبادرة بطلب الاستشارة والمساعدة النفسية .