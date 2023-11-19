الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حماس: الاحتلال هو من ارتكب مجزرة 7 أكتوبر بقصف حفل

مديرية الأمن العام: خطة خاصة للتعامل مع الظروف الجوية وفرقنا في الميدان

مفوض أممي: أشعر بالفزع من الأحداث المروعة في غزة

الدبابات الإسرائيلية تتراجع ببعض محاور غزة

حركة الجهاد الإسلامي تشيد بعملية الحوثيين في البحر الأحمر

غزة: أكثر من 13 ألف شهيد منذ بدء العدوان

مستشفى الشفاء: الاحتلال يستعمل المرضى دروعا بشرية

سرايا القدس تقصف تحشدات للاحتلال في حي الزيتون

القسام توقع قتلى وجرحى في استهداف منزل تحصّن به جنود الاحتلال

تل أبيب: السفينة المحتجزة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي

عاجل

الدبابات الإسرائيلية تتراجع ببعض محاور غزة

الأحد، 19-11-2023 09:43 م

عجلون: الأشغال تتعامل مع إزالة أتربة وحصى في الشوارع

1700414897377


الوكيل الإخباري - أدى التساقط الغزير للأمطار الذي شهدته مختلف مناطق محافظة عجلون إلى تشكل السيول والبرك في الشوارع المحملة بالحصى والأتربة.

اضافة اعلان


وقامت آليات وكوادر الأشغال بإزالة الحصى وتسهيل اتجاه سير المياه التي ارتفع منسوبها في الشوارع.


واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف جاهزية غرف العمليات الرئيسية لمتابعة الأحوال الجوية ومراقبة الشوارع من اجل ادامة حركة المرور خصوصا في ظل التساقط الغزير والمستمر للأمطار.


ودعا الشريف المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ نتيجة الظروف الجوية ليتم العمل على معالجتها بالسرعة القصوى من خلال الفرق الميدانية العاملة من كواد وآليات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
404239111_735427715295103_2356055831544870227_n

مديرية الأمن العام: خطة خاصة للتعامل مع الظروف الجوية وفرقنا في الميدان

1700403262706

المستقلة للانتخاب تطلق برنامج تدريب المدربين في إقليم الشمال

1700404186859

اليرموك تتقدم 15 درجة بتصنيف التايمز للجامعات العربية

1700407116589

بحث التعاون بين مياه اليرموك والوكالة الفرنسية للتنمية

F1yfC7wXgAIt8-b-1

إطلاق مبادرة "كلنا معك" للطلبة ذوي الإعاقة باليرموك

1700412841317

أشغال الكرك تفتح غرف عمليات خلال المنخفض

أخبار متعلقة
0L5A0277

وزارة الطاقة و"PtX" يعقدان تدريبًا عن شهادات ترخيص الهيدروجين

1698152238764

المبيضين يلتقي عددا من الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية

11

الملك يلتقي ماكرون في عمّان اليوم

WhatsApp Image 2023-10-24 at 3.24.23 PM

"الوطني لحقوق الإنسان" يوجه مذكرة قانونيّة بجرائم الاحتلال لهيئات دوليّة

main_image63c5748a73da4

1466 شقة و978 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

6537a13266aea

الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش