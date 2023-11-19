عجلون: الأشغال تتعامل مع إزالة أتربة وحصى في الشوارع

الوكيل الإخباري - أدى التساقط الغزير للأمطار الذي شهدته مختلف مناطق محافظة عجلون إلى تشكل السيول والبرك في الشوارع المحملة بالحصى والأتربة.

اضافة اعلان



وقامت آليات وكوادر الأشغال بإزالة الحصى وتسهيل اتجاه سير المياه التي ارتفع منسوبها في الشوارع.



واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف جاهزية غرف العمليات الرئيسية لمتابعة الأحوال الجوية ومراقبة الشوارع من اجل ادامة حركة المرور خصوصا في ظل التساقط الغزير والمستمر للأمطار.



ودعا الشريف المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ نتيجة الظروف الجوية ليتم العمل على معالجتها بالسرعة القصوى من خلال الفرق الميدانية العاملة من كواد وآليات.