عشرات المنشآت والشركات بدأت بالربط الإلكتروني على نظام الفوترة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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بدأت منشآت وشركات ومؤسسات ملزمة بموجب قانون ضريبة الدخل ونظام الفوترة في الأردن بالتسجيل والربط الإلكتروني على نظام الفوترة الوطني الأردني الإلكتروني، وفق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.وقالت الدائرة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن عشرات المنشآت والشركات والمؤسسات بادرت بالتسجيل منذ إطلاق النظام، وتوقعت أن يزداد عددها خلال الفترة المقبلة.وأضافت أن نظام الفوترة الوطني يستهدف تطبيق هذه المنشآت والشركات والمؤسسات لإصدار فاتورة ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو بدل خدمة، وهو لا يرتب أي كلف إضافية عليها.وأشارت الدائرة إلى أن الأفراد غير ملزمين بالتسجيل على نظام الفوترة.وبيّنت أن المنشآت والشركات والمؤسسات التي سجلت عبر النظام لم تواجه أي مشاكل تقنية أثناء عملية التسجيل.وكانت أعلنت الحكومة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عن اطلاق نظام الفوترة الوطني الأردني الإلكتروني.