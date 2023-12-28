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"غزة".. سيدة الحضور بمهرجان الشعر الأول لشعراء الجامعات الأردنية بالجامعة الهاشمية

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الخميس، 28-12-2023 09:02 م

"غزة".. سيدة الحضور بمهرجان الشعر الأول لشعراء الجامعات الأردنية بالجامعة الهاشمية

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الوكيل الاخباري - حضرت "غزة" بصبر أهلها، وصمود أبنائها، وبسالة أبطالها، وصراخ أطفالها، في قصائد الشعراء الطلبة التي ألقوها في "مهرجان الشعر الأول لشعراء الجامعات الأردنية" بعنوان "القابضون على جمر الحياة"، الذي نظمته دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مركز اللغات في الجامعة الهاشمية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

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وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، أن مواسم الألق والإبداع متواصلة في الجامعة الهاشمية، حيث أن رؤية الجامعة تركز على تحقيق الإبداع على أرض الواقع، واكتشاف المواهب الحقيقية من أبناء الجامعات الأردنية، معبراً عن فخره واعتزازه بمثل هذه الطاقات الشعرية، التي سترفد المشهد الشعري الوطني بمواهب واعدة، وفاعلة في الحراك الثقافي الذي يشهده الأردن الغالي.

 

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