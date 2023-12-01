الجمعة 01-12-2023
الوكيل الاخباري
 

صور- المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة يستقبل جرحى القصف الإسرائيلي

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الجمعة، 01-12-2023 06:57 م

صور- المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة يستقبل جرحى القصف الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- استقبلت طواقم المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، صباح اليوم الجمعة، حالات لعدد من الجرحى والمصابين التي تم تحويلهم من مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقامت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بتقديم الإسعافات الأولية الطارئة، وإجراء عمليات جراحية كبرى، وإدخال عدد من الحالات إلى العناية الحثيثة. كما قدمت الطواقم الطبية الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الحالات لأطفال خُدج بعد استئناف الجيش الإسرائيلي للعمليات العسكرية على قطاع غزة.

وجاء إرسال المستشفى الميداني الخاص/2 بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي قطاع غزة، ويضم كوادر طبية من كل التخصصات، للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في هذه الأوقات العصيبة.

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