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الأحد، 05-02-2023 12:01 م

فيديو - سيدة تروي تفاصيل تعرضها للاحتيال الإلكتروني بقيمة 822 دولار

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الوكيل الإخباري - روت سيدة طريقة تعرضها للاحتيال المالي الإلكتروني عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقيمة 822 دولار.

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ونشرت مديرية الأمن العام، فيديو عبر تويتر، بينت فيه كيف كانت السيدة ضحية للاحتيال، حيث قالت الضحية إن رصيدها الخاص بأحد البرامج الرياضية كان يحتوي على مبلغ 822 دولاراً، إلا أنها لم تتمكن من سحبه، ما دعاها لطلب المساعدة عبر منشور كتبته على "فيسبوك".


وأشارت إلى أن احدى السيدات لا تعرفها من قبل عرضت عليها المساعدة في سحب المبلغ، وطلبت منها اتباع عدة خطوات تقنية مع توثيق ذلك بالصورة.


وبعد أن قامت الضحية بتنفيذ ما طلبته منها السيدة تفاجئت انها فقدت كل رصيدها وتم سحبه كاملا، وأن السيدة التي ادعت مساعدتها لم تعد تجيب على الرسائل.


وتوجهت السيدة بعد ذلك إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية الذين قدموا لها المساعدة لمحاولة استرجاع المال.


وكانت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام حذرت المواطنين مراراً من عمليات الاحتيال الالكتروني وعدم التعامل مع أشخاص مجهولين عبر الانترنت او تزويدهم بأي معلومات خاصة أو بيانات بنكية .

 




 

 


 

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