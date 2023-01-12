إتلاف 17 طناً من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية في عمّان

الوكيل الإخباري - أتلفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع مديرية الأمن العام - الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والأجهزة الأمنية المختصة 17 طنا من المواد الغذائية المتنوعة من إحدى المنشآت الغذائية في عمان.

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وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المؤسسة أغلقت المنشأة، كما تحفظت على كمية من مواد التجميل قدرت بنحو 1 طن.



وأضاف، أن المؤسسة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليا بحق القائمين على المنشأة ، مشيرا إلى أن هذه العملية النوعية تأتي ضمن العمليات الرقابية الدورية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة.



وتدعو المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] والواتس أب على الرقم 0795632000

