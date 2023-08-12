السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة.. متى سيتم العمل بقانوني السير والجرائم الإلكترونية ؟

وزير الداخلية يوضح حول التأشيرة الالكترونية

صدور إرادات ملكية سامية

الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط في 2023

الرئيس الفلسطيني يصل مصر غدا للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

1416 شقة و895 مركبة للبيع في المزاد العلني - رابط

النقل البري توعز بتسريع العمل وتجنيب الركاب الانتظار تحت الشمس

اتحاد العمال يدعو لعدم التعرض لأشعة الشمس أثناء الذروة

الأردن يرحب باستكمال تفريغ حمولة النفط من الخزان صافر بأمان

الأردنية تقرر تعطيل دوام الطلبة يوم غدٍ الأحد

السبت، 12-08-2023 10:11 ص

في جميع المناطق .. الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

٧٧٧


الوكيل الاخباري - حذر مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، وبشكل جدي من خطر التعرض لأشعة الشمس اعتبارا من اليوم السبت وبجميع مناطق المملكة تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

اضافة اعلان


كما حذر من إشعال الحرائق مع الأجواء الحارة وترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، وضرورة تجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة مثل البرك الزراعية.
وأكد آل خطاب في بيان، اليوم السبت، التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد لمثل هذه الظروف التي تزيد من التعامل مع الحالات الطارئة مثل: مشاكل صحية لبعض المواطنين كانخفاض ضغط الدم أو ضربات الشمس والجفاف، وزيادة الحمل الكهربائي على مولدات الطاقة، وازدياد الحرائق وانتشارها.


وأوضح أن النماذج العددية لدى إدارة الأرصاد الجوية تؤكد تأثر المملكة والمنطقة ككل بكتلة هوائية حارة إلى حارة جدا وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية، وقد بدأت بالتأثير تدريجياً اعتبارا من أمس الجمعة وتتعمق اليوم السبت.


وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس اعتبارا من اليوم وتكون الأجواء فوق المرتفعات الجبلية العالية حارة وفي باقي مناطق المملكة ستكون حارة جداً.


وأوضح انه من المتوقع خلال تأثير الموجة الحارة أن تنشط الرياح خلال فترات المساء خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية فيها.
كما أفاد آل خطاب بأن درجات الحرارة مع الموجة الحالية ستكون خلال الليل أعلى من الليالي الماضية، ما يسبب عدم ارتياح خلال النوم خاصة مع ازدياد الرطوبة النسبية فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجرائم-الإلكترونية-الأردن

بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة.. متى سيتم العمل بقانوني السير والجرائم الإلكترونية ؟

72023894440917048452

وزير الداخلية يوضح حول التأشيرة الالكترونية

WhatsApp Image 2023-08-12 at 12.09.14 PM

المياه تعقد دورات تدريبية للسباكة المنزلية للسيدات في سيحان وصيدور

273909_16_1691830714

الأعلى للسكان يدعو لتعزيز المعرفة بالمهارات الخضراء بين الشباب

إرادة ملكية

صدور إرادات ملكية سامية

كيفية_علاج_ضربة_الشمس

الدفاع المدني : اتبع هذه الخطوات بحال التعرض لضربة الشمس

أخبار متعلقة
1689344356030

مختصون بيئيون يدعون لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من اندلاع حرائق الغابات

HqEGeNlse7DR9WiVbdDiucC2w3aBbgHOxE6aFEyR

تجدد الحرائق في غابات جرش

1689250572207

الشؤون الفلسطينية تصدر تقريرها عن شهر حزيران

thumbs_b_c_b094a181893e082d93743e8de8119aac

الأمم المتحدة تحذر من أثر نقص التمويل على استمرارية عمل برامجها بالمملكة

864664-اعراض-ضربة-الشمس-عند-الاطفال-23

الصحة تحذر من موجة الحر وهذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس

0022

مشروع حافلات التردد السريع.. فرصة استثمارية واعدة في المملكة