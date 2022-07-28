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قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الخميس، 28-07-2022 01:56 م

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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الوكيل الاخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الخميس، الواصفات القطاعية لمجال تكنولوجيا المعلومات لمستويات الإطار الوطني الأردني للمؤهلات ( 10،9،8،7).

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كما أقر المجلس في جلسته برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة، دليل تصميم وتقييم مخرجات التعلم للبرامج التعليمية والتدريبية بما يتلاءم مع مستويات الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، ودليل ضمان جودة البرامج التعليمية والتدريبية في ضوء متطلبات الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.


وأقر المجلس الاعتراف بالتعلم المسبق (RPL)، طلب الاعتراف بالتعلم المسبق ونموذج الطلب للدخول المتقدم أو الإعفاء، والاعتراف بالتعلم المسبق نموذج 3 والتقييم المسبق لمرشح (RPL) الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، والاعتراف بالتعلم المسبق نموذج 4 وتقييم متقدم بطلب (RPL) الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، والاعتراف بالتعلم المسبق نموذج 5 ونموذج تظلم من نتيجة تقييم متقدم بطلب (RPL) الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.


وأقر المجلس الاعتراف بالتعلم المسبق المبادئ التوجيهية لجمع الأدلة واستخدام أدوات التقييم الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، والاعتراف بالتعلم السابق المبادئ التوجيهية لكلٍ من "مرشد ومقيم ومدقق ومسؤول RPL" الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، والاعتراف بالتعلم المسبق ملف الإنجاز/ الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، والاعتراف بالتعلم المسبق التوزيع المقترح لتقييم (RPL) حسب مستويات الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.


وأقر المجلس، المجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس المحاسبة والدولية والتمويل، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات ماجستير فض النزاعات، وبكالوريوس طب الأسنان، وماجستير التركيبات السنية الثابتة والمتحركة، وتقويم الأسنان السريري، وطب أسنان الأطفال، والمعالجة اللبية السريري في الجامعة الأردنية، وبكالوريوس وماجستير التربية الرياضية، وبكالوريوس التدريب الرياضي، وبكالوريوس وماجستير التأهيل الرياضي في جامعة مؤتة.

 

 




 

 


 

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