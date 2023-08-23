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الأربعاء، 23-08-2023 07:02 م

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، على اعتماد المستشفى التخصصي، مستشفى تعليميا.

َووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس التصميم والفنون التطبيقية، وماجستير التصميم في جامعة اليرموك.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وماجستير الأعمال الرقمية في جامعة العلوم التطبيقية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس إدارة الأعمال، ومحاسبة، وماجستير محاسبة، وبكالوريوس الإدارة المالية والمصرفية، وماجستير المالية وإدارة المخاطر، وبكالوريوس التسويق، وماجستير التسويق، وبكالوريوس نظم معلومات إدارية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص تكنولوجيا مالية وإدارة المخاطر، وذكاء اصطناعي في المحاسبة والتدقيق، في جامعة العلوم التطبيقية.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات ماجستير إدارة المشاريع الهندسية، وبكالوريوس التمريض، وتحاليل طبية، وماجستير العلوم الطبية المخبرية، وإدارة التمريض في جامعة الزرقاء.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس هندسة التعدين، وماجستير الإدارة المستدامة في جامعة الحسين بن طلال، وبكالوريوس اللغة العربية، والرياضيات، وماجستير، اللغة العربية، وبكالوريوس الجينات والتشخيص الجزئي في جامعة فيلادلفيا، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس العلاج الطبيعي في جامعة اربد الأهلية.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط المعالجة التنفسية، في كلية رفيدة الأسلمية للقبالة والمهن الطبية المساندة، والمعالجة التنفسية في كلية نسيبة المازنية للقبالة والمهن الطبية المساندة، والسكرتاريا الالكترونية، في الكلية الجامعية العربية.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم عال التربية، في كلية الأميرة رحمة، ودبلوم متوسط فنون التصميم الداخلي والديكور، وتكنولوجيا مختبرات الأسنان، في كلية اربد، وبكالوريوس إدارة مكتبات ومعلومات، في كلية الأميرة عالية، ودبلوم متوسط تصميم جرافيكي في كلية السلط التقنية، وبكالوريوس الهندسة المدنية/ المياه والبيئة، وماجستير هندسة تحلية المياه وإدارتها، في كلية الحصن، والعلوم الجمركية والضريبية في كلية حطين.

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