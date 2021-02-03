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الأربعاء، 03-02-2021 03:52 م

قرار وشيك لتحديد شكل العودة للدراسة في الجامعات الأردنية

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الوكيل الاخباري - ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية، الأربعاء، موضوع عودة الدراسة في الجامعات الأردنية وجاهيا، داعية إلى ضرورة الدراسة الجدية لهذا الأمر لما له من أثر في المحافظة على نوعية التعليم ومستوى الخريجين.
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وقال رئيس اللجنة بلال المومني إن "العودة" يجب أن تكون مدروسة ومتدرجة لطلبة الجامعات بدءا من طلبة الدراسات العليا ومن ثم طلبة البكالوريوس مع المحافظة بنفس الوقت على البرتوكول الصحي الذي يحافظ ويضمن سلامة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وقال وزير التعليم العالي محمد أبو قديس إنه من المقرر أن يصدر قرار وشيك لتحديد شكل العودة للدراسة في الجامعات ضمن بروتوكولات تراعي الجوانب الصحية وأماكن البعد بين الطلبة حفاظا على سلامتهم، ولكن بسبب تطورات الحالة الوبائية تأجل ذلك القرار إلى موعد آخر.

وأشار إلى أن اجتماع سيعقد الخميس مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة كل على حدة لبحث موضوع التعليم في الجامعات.

وبين أبو قديس أنه سيتم اتخاذ القرار الأسبوع المقبل سواء بالعودة الجزئية أو عبر "أونلاين"، مشيرا إلى أن تقديرات ذلك تعود لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة المعنية بذلك ومدى تطور أو استقرار الحالة الوبائية لجائحة كورونا.
 

 




 

 


 

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