قطاع الألبسة: انتهاء فترة التخفيضات السبت

الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي السبت، إن فترة التنزيلات والتخفيضات تنتهي السبت.

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وأضاف أن بعض المحلات التجارية ستستمر بحملة التخفيضات حتى يوم الاثنين المقبل.



وفيما يتعلق بالحركة التجارية في الأسواق السبت، قال القواسمي إنها كانت جيدة بالنسبة للمراكز التجارية والمولات، وبحسب العروض والخصومات التي قدمت للمستهلك.



أما بخصوص الحركة التجارية والطلب في الأسواق العامة والشعبية قال القواسمي: "الحركة ضعيفة جدًا في تلك المناطق (...) لا قدرة لهذه المحلات على طرح العروض والتنزيلات في محلاتها خاصة خلال بداية الموسم الشتوي وارتفاع التكاليف (...)".



ولفت إلى أن المحلات التجارية بشكل عام ملتزمة بالإجراءات الصحية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.



"سجل بعض المخالفات الفردية للأفراد والمؤسسات، وبشكل عام الالتزام هو السائد" وفق القواسمي.



وأرجع القواسمي نشاط الحركة التجارية في الأسواق لصرف الرواتب.

"هنالك حاجة إلى إنهاء حظر الجمعة الذي يعطي الأسواق نوع من الحركة الشرائية العائلية وسهولة التنقل" وفق القواسمي.



و"الجمعة السوداء " أو الجمعة البيضاء كما تسمى بالدول العربية هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر بالولايات المتحدة، وعادة ما يكون نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.



وفي" الجمعة السوداء" تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، ولأن أغلب هدايا عيد الميلاد تشترى في ذلك اليوم، فإن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر الجمعة خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها لشراء ما يحتاجون.



ويضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 35 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.



كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.





