الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

كفرنجة : إزالة انهيارات وأتربة من شارع رئيسي في راجب

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الخميس، 09-02-2023 08:36 م

كفرنجة : إزالة انهيارات وأتربة من شارع رئيسي في راجب

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الوكيل الاخباري – تعاملت كوادر منطقة راجب التابعة لبلدية كفرنجة اليوم مع إزالة حجارة صخرية وأتربة في شارع رئيسي جراء الأمطار الغزيرة.

وأشار مدير المنطقة المهندس بسام فريحات، إلى حدوث الانهيارات وانجرافات التربة بسبب الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى أغلاق العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية، وشكل خطورة على مرتادي هذه الطرق.

وبين أنه تم إزالة أضرار الانهيارات وخاصة أن معظم الطرق سياحية وضيقه وتؤدي إلى المنتجعات والشلالات .

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