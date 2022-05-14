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السبت، 14-05-2022 04:10 م

كيف ستكون عطلة عيد الأضحى في الأردن؟

عطلة


الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون وفقا للحسابات الفلكية، يوم السبت 9 تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 تموز.

فيما يبقى الإعلان الرسمي عن موعد عيد الأضحى والوقفة للجهات المختصة التي تقوم بذلك في الاردن . 

وعلى ما سبق من المرجح انه في حال الاعلان رسميا ان يوم السبت الموافق 9 تموز/ يوليو عيد الأضحى، فستكون "يوم الوقفة" يوم الجمعة، ولذا ستمتد عطلة العيد في الاردن من يوم الجمعة حتى مساء الثلاثاء ، وفقاً لما تجري عليه العادة في بلاغات رئاسة الوزراء حول عطلة عيد الاضحى .

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