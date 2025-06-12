سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق جهاز التابلت Galaxy Tab S10 FE الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي عن إطلاق Galaxy Tab S10 FE، الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة أجهزة التابلت الذكية من علامة "سامسونج" والموجهة لمنح المستخدمين تجربة ترفيه ودراسة وعمل متكاملة وفائقة السلاسة أينما كانوا وأثناء التنقل، حيث أصبح متاحاً بثلاثة ألوان أنيقة عبر كافة نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة جميع معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط. اضافة اعلان





ويتميز جهاز التابلت Galaxy Tab S10 FE بمواصفاته التي تجمع بين الأداء القوي والسلس، والميزات الذكية، والتصميم الأنيق والخفيف من أجل سهولة الإمساك بإحكام، فضلاً عن ما يتضمنه من تحديثات طويلة الأمد في النظام ومعايير الأمان، ما يجعله خياراً مثالياً للعديد من فئات المستخدمين، بما في ذلك الطلاب والموظفين والمبدعين، بالإضافة للعائلات بمختلف أفرادها كباراً وصغاراً.



ويقدم جهاز التابلت Galaxy Tab S10 FE أداء موثوقاً لتعدد المهام وتشغيل التطبيقات بسلاسة في وقت واحد دون بطء؛ بفضل المعالج القوي Exynos 1580 الجديد، الذي يقدم أداءً محسناً بنسبة تصل إلى 43% في وحدة المعالجة المركزية و200% في وحدة معالجة الرسوميات مقارنة بسلسلة S9 FE، وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي RAM التي تصل إلى 12 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD، مما يوفر مساحة كبيرة للملفات والتطبيقات وممارسة الألعاب المفضلة بكفاءة.



ومن خلال شاشته الكبيرة عالية الدقة نوع LCD بتكنولوجيا TFT، والتي تأتي بقياس 10.9 بوصة وبدقة 2304×1440، فإن جهاز التابلت يضمن تجربة مشاهدة وقراءة واضحة ومريحة للعين حتى تحت ضوء الشمس المباشر. ومع معدل التحديث الذي يصل إلى 90 هرتز والسطوع الذي يصل إلى 800 (HBM)، فإن التابلت يتيح سلاسة عالية في التصفح والتنقل بين التطبيقات. وبدعم من الصوت المحيطي بتقنية Dolby Atmos، فإن التابلت يعتبر مثالياً لتوفير تجربة سينمائية متكاملة.



أما النسخة الأكبر+ Tab S10 FE فتأتي بشاشة بحجم 13.1 بوصة بدقة 2880×1800، مع نفس تقنيات السطوع والانسيابية.



ولأول مرة في طرازات FE ضمن أجهزة التابلت من سلسلة Galaxy Tab S، يأتي جهاز التابلت Galaxy Tab S10 FE مزوداً بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرة منذ لحظة التشغيل عبر الضغط على مفتاح Galaxy AI الذي يتيح الحصول على مساعدة ذكية بسرعة، كا يسمح بالوصول لميزات عدة مثل Circle to Search، وMath Solver وAI Handwriting في تطبيق الملاحظات، بالإضافة لميزات Object Eraser وBest Face لتحسين الصور، فضلاً عن ميزة Auto Trim لتعديل مقاطع الفيديو تلقائياً، وهو ما يجعل استخدام الجهاز أكثر ذكاء، خاصة مع القدرة على التحكم عبر SmartThings، وعبر قلم S Pen المدمج الذي يسهل الكتابة والرسم بدقة عالية.



هذا ويحتوي جهاز Galaxy Tab S10 FE على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل، مما يوفر جودة صور فائقة لتوثيق اللحظات أو إجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت بمنتهى الوضوح. ولضمان الاتصال السريع والثابت، صممت "سامسونج" الجهاز ليكون مدعوماً بتقنيات الواي فاي 6 والبلوتوث 5.3.



ويتميز جهاز Galaxy Tab S10 FE ببطارية قوية بسعة 8000 مللي أمبير تضمن تشغيلاً متواصلاً طوال اليوم، مع قدرة على تشغيل الفيديو تصل إلى 20 ساعة، ما يجعله خياراً مثالياً للترفيه والعمل دون انقطاع. ويأتي الجهاز مزوداً بتقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط، مما يتيح إعادة الشحن بسرعة والعودة للاستخدام دون تأخير. أما من ناحية التحمل، فيقدم التابلت تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله مقاوماً للغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، موفراً بذلك موثوقية عالية للاستخدام في البيئات الخارجية أو أثناء التنقل.