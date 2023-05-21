مؤسسة الدوحة للأفلام تدعم فيلما أردنيا ضمن برنامج منح ربيع 2023

الوكيل الإخباري - اختارت مؤسسة الدوحة للأفلام، الفيلم الأردني "هلأ" ضمن برنامج المنح لدعم الأفلام لدورة ربيع 2023، على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

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وأعلنت المؤسسة، اليوم الأحد، عن اختيار 29 فيلماً من 18 بلداً، وذلك ضمن دورة ربيع 2023، ليبلغ العدد الإجمالي للأفلام التي حصلت على دعمها حتى الآن أكثر من 750 فيلماً تمثل 75 بلداً.



وأكدت المؤسسة في بيان، بالتزامن مع إقامة فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2023، التزامها بدعم الأصوات السينمائية الواعدة حول العالم.



وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة الرميحي، إن إحدى مهمات المؤسسة الرئيسية تتمثل باكتشاف الأصوات المستقلة والأصلية في عالم السينما والترويج لها، ونفتخر بدعم الأصوات الأكثر تأثيراً وأهمية في المنطقة والعالم.



وأضافت أن دورة منح الربيع 2023، تؤكد التزامنا المستمر بصناع الأفلام في مختلف أرجاء العالم، الذين يتميزون بتنوع وعمق أفكارهم ومواضيعهم الأصلية ومعالجتهم للقصص بطريقة إبداعية، حيث تم اختيار المشاريع في هذه الدورة من بين مئات الطلبات، ونفتخر بالمساهمة في تقديم القصص المؤثرة إلى الجمهور العالمي.



وبلغ عدد الأفلام التي تم اختيارها إلى جانب الفيلم الأردني على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تسعة أفلام.



يذكر أن برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام، يُعد من المبادرات المهمة والأطول عمراً لدعم الأفلام في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم الدعم للأفلام في دورتين، واحدة في الربيع وأخرى في الخريف.



وعزز برنامج المنح مكانته ليصبح واحداً من مبادرات تمويل الأفلام الرئيسية التي تركز على تعزيز البيئة الإبداعية ودعم الأصوات الواعدة من جميع أنحاء العالم لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم السينمائية.



ويدعم البرنامج مختلف مشاريع الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، والأفلام التجريبية والمسلسلات التلفزيونية.