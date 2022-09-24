مجاهد: يوجد نيازك في الأردن وبحاجة لمن يبحث عنها

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال الفلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد مجاهد من مرصد وادي رم إن الأردن يتواجد بها نيازك مثل كافة دول العالم .
وأضاف مجاهد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن النيازك تتواجد في المناطق الرملية والصحراوية منوهاً أنه لا يمكن العثور على نيزك في المناطق الصخرية لصعوبة التمييز بينها وبين الصخور الأرضية .
ونوه أن النيازك بحاجة لمن يبحث عنها مؤكدا عثوره على نيزكان في المملكة مضيفاً أن النيازك كانت تسقط بكثرة على سطح الأرض قبل ملايين السنين .
وتابع " النيزك عبارة عن صخور تسبح في الفضاء الخارجي ومصدرها كويكبات سيارة ".
علماً أن النيزك يكون على شكل كرة نارية يسقط على الأرض ويشكل فوهة بحسب حجم النيزك.