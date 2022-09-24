السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية لفصل الخريف هذا العام

حقيقة فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. مطالب بتأجيل الأقساط 3 أشهر

ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني إلى 86 قتيلا

افتتاح مستشفى الطَفيلة الحكومي بسعة 150 سريرا

%82 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 68 مليون و200 ألف دينار حتى نهاية آب

طفلان يعانيان ضعف في السمع .. مناشدة عاجلة لتوفير غرفة مصادر التعلم

ارتفاع فوائد القروض بالأردن لـ 29.4 مليون دينار حتى نهاية آب الماضي

ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة .. ماذا قال؟

السبت، 24-09-2022 09:58 ص

مجاهد: يوجد نيازك في الأردن وبحاجة لمن يبحث عنها

0000


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال الفلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد مجاهد من مرصد وادي رم إن الأردن يتواجد بها نيازك مثل كافة دول العالم .

اضافة اعلان


وأضاف مجاهد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن النيازك تتواجد في المناطق الرملية والصحراوية منوهاً أنه لا يمكن العثور على نيزك في المناطق الصخرية لصعوبة التمييز بينها وبين الصخور الأرضية .


ونوه أن النيازك بحاجة لمن يبحث عنها مؤكدا عثوره على نيزكان في المملكة مضيفاً أن النيازك كانت تسقط بكثرة على سطح الأرض قبل ملايين السنين .


وتابع " النيزك عبارة عن صخور تسبح في الفضاء الخارجي ومصدرها كويكبات سيارة ".


علماً أن النيزك يكون على شكل كرة نارية يسقط على الأرض ويشكل فوهة بحسب حجم النيزك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
B7eGsmzvT0MC7V58A4HQiLMSDyf57EhcOLnYRF95

حقيقة فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

1664008149134

عرض مسرحية معرض الأرجل الخشبية في الزرقاء

79947537-9024-4760-a85c-0d543b34312e

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. مطالب بتأجيل الأقساط 3 أشهر

632ec25ee5f8f

افتتاح مستشفى الطَفيلة الحكومي بسعة 150 سريرا

6

%82 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

HQwae4Frpi7JLeNptaziiXZ3zjPl5UsQuIt0NnnV

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: نبيع بأقل من رأس المال ونعاني من موسم صعب

أخبار متعلقة
عمال يقومون بجني المحاصيل في إحدى المزارع بالأغوار الشمالية -(تصوير_ محمد أبو غوش)

تخوفات من تأثر المحاصيل الزراعية بالموجة الحارّة

1661593501524

الاردن يستضيف المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي تشرين الثاني المقبل

820222410022330948737

الحكومة: تم شراء 18 مليون جرعة من مطعوم كورونا

8202224181813499400100

الضمان: رقم واتساب لاستقبال شكاوى العاملين

6309cc42717d9

الخصاونة: الخزينة تكلفت بما يزيد عن 3 مليارات دينار للتعامل مع كورونا

main_image5f3abb2b0b520

اعتماد المؤسسات الصحية : 6 مستشفيات حكومية تقدم أوراق الاعتمادية