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الخميس، 30-09-2021 11:52 ص

محافظ العاصمة لـ الوكيل : لجنة محايدة لحسم مصير العمارة المتصدعة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد محافظ العاصمة ياسر العدوان ، أن القرار النهائي بشأن العمارة المتصدعة بمنطقة شارع الأردن بالقرب من إشارات النزهة سيكون اليوم الخميس.

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ولفت العدوان لـ "الوكيل الإخباري" ، أن صاحب العمارة تقدم باعتراض حيال هدم العمارة ، ما حدا بطلب تقييم من لجنة محايدة منبثقة من وزارة الأشغال العامة والإسكان ليُصار إلى اتخاذ قرار مناسب حيالها .

 

وأوضح أن سلامة المواطنين في الأولويات ، لافتا أنه تم الإيعاز لأمانة عمان الكبرى بقرار الهدم ، بعد تقرير اللجنة الخاصة بضرورة ذلك، إلا أن اعتراض صاحب العمارة للقرار حدا باتخاذ إجراء يتمثل بتقرير آخر من اللجنة المحايدة .

 

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