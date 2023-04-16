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الأحد، 16-04-2023 07:57 م

مديرية الأمن العام تختتم افطاراتها الرمضانية في مراكز الإصلاح

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الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية الأمن العام سلسلة افطاراتها الرمضانية التي نظمتها مراكز الإصلاح والتأهيل لجمع نزلاء المراكز بذويهم في أجواء أسرية شملت الاف النزلاء على مدار شهر رمضان الفضيل.اضافة اعلان


وشارك عدد من كبار ضباط الأمن العام ومرتبات مراكز الإصلاح هذه المبادرة التي رسخت معاني التكافل والتراحم وقربت النزلاء من ذويهم في لفتة لاقت استحساناً كبيراً ، وأفادت في تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية كجزء من خطط هذه البرامج.

وشهدت مراكز إصلاح وتأهيل سواقة وارميمين والزرقاء وبيرين ومعان، آخر الإفطارات الرمضانية واللقاءات التي اشتملت فعاليات أضافت أجواء من الفرحة مثل توزيع الهدايا على أطفال النزلاء والرسم على الوجوه وفقرات فنية وعروض مسرحية قدمها فريق المسرح الشرطي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية .

 




 

 


 

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