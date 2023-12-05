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الثلاثاء، 05-12-2023 10:43 ص

مذكرة تفاهم بين البريد الأردني والمغربي

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الوكيل الإخباري - وقع البريد الأردني والبريد المغربي مذكرة تفاهم اليوم الثلاثاء، ضمن سعي المؤسستين لبناء تعاون أفضل ينعكس على الخدمات البريدية بين البلدين الشقيقين.

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ووقع المذكرة عن البريد الأردني المدير العام بالوكالة هنادي الطيب، وعن البريد المغربي مديره العام أحمد التويمي.


وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، تأتي المذكرة في إطار حرص المؤسستين على تعزيز وتفعيل التعاون في جميع المجالات، من خلال نقل وتبادل الخبرات وتفعيل الخدمات القائمة واستحداث الخدمات الجديدة التي توفر أعلى مستويات الخدمة وجودة الأداء، للشعبين الشقيقين.


وستعمل المذكرة على تسهيل عملية تبادل الخبرات والمعارف وتنظيم الدورات التدريبية وإرسال الخبراء البريديين وتبادل الزيارات الميدانية، للتعرف على أحدث المجالات الفنية التي يمكن من خلالها تطوير المهارات ونقل الخبرات والتنسيق المشترك لتعزيز الشراكات الإقليمية، وتبادل المعطيات والتجارب في مجالات تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تشمل تطبيقات الخدمة البريدية الشمولية، البطاقات الذكية، العنونة، التجارة الإلكترونية، مراقبة مستوى الأداء البريدي وفقا لمعايير الاتحاد البريدي العالمي وغيرها من الأنشطة التي تهدف لرفع مستوى الأداء البريدي بالبلدين.

 




 

 


 

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