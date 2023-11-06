صرف دعم لهذه الفئة من المواطنين نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري

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- أعلن المهندس عبد الرحيم الوريكات مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر أيلول للعام 2023 سيبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من شهر تشرين الثاني من هذا العام .وبين المهندس الوريكات أن المشغلين الذين لم يستخدموا هذا الدعم لشهر تموز وآب بالإضافة لشهر أيلول أن يسارعوا لاستخدامه من هذا العام قبل 31/12/2023 كونه سيتم انهاء الاستخدام لهذا الدعم في هذا التاريخ واغلاق البيانات المالية للعام 2023.وأشار المهندس الوريكات أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.ولفت المهندس الوريكات إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر أيلول من الربع الثالث لهذا العام، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن .وأضاف المهندس الوريكات، أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف على المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.