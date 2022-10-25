معان: جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الاخباري - عقدت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة معان، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول "مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي" في جامعة الحسين بن طلال.



وجاءت الجلسة النقاشية التي حضرها طلبة جامعة الحسين بن طلال، ضمن سلسلة من الجلسات التي ستعقدها الهيئة في مختلف محافظات المملكة، بهدف رفع الوعي لدى قطاع الشباب وتعريفهم بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعاتها في المرحلة المقبلة.

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