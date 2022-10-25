الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 05:15 م

معان: جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

9202225202518640060281


الوكيل الاخباري - عقدت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة معان، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول "مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي" في جامعة الحسين بن طلال.

وجاءت الجلسة النقاشية التي حضرها طلبة جامعة الحسين بن طلال، ضمن سلسلة من الجلسات التي ستعقدها الهيئة في مختلف محافظات المملكة، بهدف رفع الوعي لدى قطاع الشباب وتعريفهم بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعاتها في المرحلة المقبلة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

www

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

10202225172151895771067

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

ww

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

1020222420037205834946

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

8202231201426310016233

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

أخبار متعلقة
1020221013320754394122

جلسة نقاشية في الزرقاء حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

1020222203624153955262

جلسة نقاشية حول رؤية التحديث الاقتصادي في مادبا

3431_6_1634662738

الأمن: تعرّض موظف توصيل للسلب في البلقاء والبحث جارٍ عن الجاني

1JGAk

الشمالي يدعو لتعزيز التجارة بين الأردن ودول الخليج العربي

مبنى أمانة عمان الكبرى بمنطقة راس العين في عمان-%28أرشيفية%29

الأمانة: 2030 قرار هدم وإزالة منذ بداية العام

36a554a1-whatsapp-image-2021-02-09-at-12.57.02-pm

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء البتراء غداً الأربعاء - أسماء