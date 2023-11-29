مع قرب انتهاء مهلة التأجيل.. بوادر اتفاق تلوح في الأفق حول لائحة أجور الأطباء

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت مصادر مطلعة أن هناك بوادر إيجابية للتوصل إلى مشروع اتفاق بشأن لائحة أجور الأطباء لرأب الصدع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين وتمخض عنه إعلان توقف النقابة عن استقبال حالات التأمين الخاص اعتبارا من 2 أيلول الماضي باستثناء الحالات الطارئة، ومرضى السرطان وغسيل الكلى قبل أن تعلن النقابة موافقتها على تأجيل قرارها حتى 2 كانون الأول المقبل.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة وبعضوية كل الأطراف ذات العلاقة لا تزال تواصل اجتماعاتها للتوصل إلى صيغة اتفاق قبل إقرار لائحة الأجور بصيغتها الجديدة.



وأضافت أن اللجان تدرس نسبة التضخم التي طرأت على لائحة الأجور منذ عام 2008 وأن هناك مقترحات مطروحة على الطاولة إلا أنه لم يتم التوصل إلى صيغة تفاهمية بشكل كامل حيالها.



وأشارت المصادر إلى أن النقاشات بين نقابة الأطباء وشركات التأمين تنقسم إلى جزئين الأول بشأن الإجراءات الطبية حتى عام 2008 والجزء الآخر الإجراءات الطبية التي استحدثت بعد عام 2008 لافتة إلى أن الأجور الجديدة التي قد يتم التوصل إليها والتوافق عليها ستناسب جميع الأطراف.



وبيّنت أن هنالك اجتماعا خلال الأسبوع المقبل وقد يتم الإعلان فيه عن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة لدراسة لائحة أجور الأطباء وآليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.



وكان شكل وزير الصحة لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كل من البنك المركزي، وزارة التنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة، الجمعية الأردنية لحماية المستهلك، مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، إلى جانب نقابة الأطباء.



وأنيطت باللجنة مهمة وضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء؛ تمهيدا لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حاليا فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.