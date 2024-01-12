نائب رئيس الوزراء السنغافوري يقيم مأدبة عشاء تكريما لولي العهد

الوكيل الإخباري - أقام نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السنغافوري لورانس وونغ مأدبة عشاء، اليوم الجمعة، تكريما لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ختام زيارة العمل إلى سنغافورة.

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وجرى التأكيد، خلال العشاء، على أهمية العلاقات الاستراتيجية والقيم المشتركة التي نمت بشكل مطرد على مدى العقود الماضية بين البلدين.



كما تم التأكيد على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المعرفة والتعاون في شتى المجالات، بخاصة في الإصلاح الإداري والتعليم والتدريب المهني والتقني.



وأعرب سمو ولي العهد عن سعادته بتوقيع مجموعة متكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، مؤكدا ضرورة البناء عليها في المستقبل.