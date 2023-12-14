الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

الوكيل الإخباري - واصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الخميٍس، جولاته الميدانيَّة في محافظة العقبة، وافتتح طريق العقبة الخلفي الممتدّ بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص بعد انتهاء أعمال تأهيله وصيانته.

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ووصلت كلفة تأهيل وصيانة الطريق، إلى نحو 3 ملايين دينار.



وشدد الخصاونة، على ضرورة التأكُّد من إدامة جودة الطُّرق ومأمونيَّتها في العقبة وجميع محافظات المملكة، وتوفير متطلَّبات السَّلامة العامَّة، وضمان انسيابيَّة الحركة والتَّسهيل على مستخدميها.



وبدأت أعمال تأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي الممتدّ ما بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص في شهر أيَّار من العام الحالي، وشملت إعادة تأهيل شاملة للخلطات الاسفلتيَّة ومعالجة الأضرار السَّابقة وفق أفضل معايير السَّلامة.