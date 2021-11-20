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السبت، 20-11-2021 11:57 ص

نائب يطالب بوقف حفل جورج وسوف

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الوكيل الإخباري– طالب النائب حسن الرياطي إيقاف حفل الفنان السوري جورج وسوف والذي سيتم اقامته في محافظة العقبة.

وتالياً نص السؤال النيابي الذي وجهه الرياطي لوزير الداخلية مازن الفراية:

التاريخ17/11/2021

اليوم: الاربعاء

معالي وزير الداخلية الاكرم

الموضوع:الحفلات الغنائية في محافظة العقبة.

 

تحية طيبة وبعد،،،،

نشرت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اعلان بيع تذاكر لإقامة حفل غائي للفنان (جورج وسوف) في العقبة.

وعليه فإنني أخاطب معاليكم بواجب المسؤولية الشرعية و القانونية الملقاة على عاتقنا جميعاً ومن باب المسؤولية الصحية في ظل الظروف الوبائيه التي يعيشها الوطن في هذه المرحلة .

إن هذه الحفلات و بالشكل الذي تقام فيه تشكل مخاطره صريحة لدين الدولة و القيم المجتمعية . كما تشكل مخالفة و خرقاً واضحاً لأوامر الدفاع .و تجاوزاً و تعدياً على كافة الضوابط والاشتراطات الصحيه و التدابير الصحيه المعمول بها في المملكة .

وإنني بهذا الصدد أتساءل كيف للحكومة التي فرضت اشتراطات و تدابير احترازية صحية مشددة تجاه انتخابات النقابات المهنية مما جعل إجراء هذه الانتخابات محاط بالصعوبة و التعجيز.. وقامت ايضاً بأغلاق مئات المحال و المؤسسات التجارية بدعوى مخالفتها أوامر الدفاع  واصدرت ما يقيد المواطنين لمناسباتهم الاجتماعية من افراح واتراح؛ لكنها في نفس الوقت تقوم بمنح التسهيلات ومخالفة البروتوكولات الصحيه و الاجراءات الاحترازية ،لأجل إقامة حفلات غنائية؟! إنني أطالب معاليكم بإيقاف هذا الحفل المذكور و أحمل الحكومة مسؤولية التجاوزات و الآثار الصحية الخطرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الالاف من داخل و خارج الأردن .

واقبلوا فائق الاحترام.

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