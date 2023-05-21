ندوة حوارية بالتكنولوجيا عن دور الشباب في رؤية التحديث

الوكيل الاخباري - أكدت الوزيرة السابقة، الدكتورة رويدا المعايطة أن الأردن وضع التعليم والشباب على رأس أولوياته، إيمانًا من القيادة الهاشمية أن إحراز أي تقدم تنشده الدولة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.



وأشارت المعايطة، اليوم الأحد، خلال الندوة الحوارية التي نظمتها كلية العلوم والآداب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إلى أن التعليم هو ركيزة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وأنه أفضل استثمار ممكن مقارنه بأشكال الاستثمار الأخرى.

اضافة اعلان