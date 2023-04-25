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الثلاثاء، 25-04-2023 01:07 م

متحف الأطفال يستقبل 6 آلاف زائر خلال عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - نظم متحف الأطفال الأردن فعاليات برنامج عيد الفطر باستقبال ما يزيد على 6 آلاف زائر خلال عطلة العيد، في أجواء احتفالية عائلية من خلال الأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة، التي استهدفت الأطفال من مختلف الأعمار.

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وحظي الزوار حسب بيان المتحف، اليوم الثلاثاء، بأوقات مميزة من خلال أنشطة العيد المتنوعة التي تم تصميمها استلهاماً من روح شهر رمضان المبارك والعيد في إطار تحقيق الهدف المتمثل في تنمية حب المعرفة والاستكشاف لدى الأطفال، وزيادة وعيهم بالمناسبات الاجتماعية والدينية التي تحدث حولهم، ما يعزز من ارتباطهم بمحيطهم وبناء هويتهم.


واستمتع الزوار في رحلة فريدة عبر الزمن من خلال مسرحية بندر والشهبندر التي هدفت إلى تعريفهم بالقيم والأخلاق الهامة مثل الصدق والأمانة وغيرها، كما كان الأطفال على موعد مع قصة العيد السحرية وتزيين الحديقة السرية وتحديات الكاريوكي وغيرها من الأنشطة التي ضاعفت من بهجة العيد لدى الزوار من العائلات.


وأوضح المتحف أن هذه الأنشطة تصب في مبادرات متحف الأطفال الأردن الممتدة لإثراء تجربة الأطفال خلال المناسبات المختلفة ورفدهم بالمساحة التي تمكنهم من الاحتفال بصورة غير تقليدية تثري مخيلتهم وتعزز تجاربهم الحياتية والعملية.


وحول برنامج العيد الذي حمل بصمة مميزة هذا العام، أشارت مديرة قسم التعليم والتطوير في متحف الأطفال الأردن ريم حاج طاس، إلى دور المتحف المتواصل في تسليط الضوء على مناسباتهم الهامة بصورة فريدة، معربة عن فخرهم باختيار جميع أفراد العائلة متحف الأطفال ليكون وجهتهم المثالية لقضاء وقت مميز مع أطفالهم.


وأضافت طاس أن فريقهم يضع اللمسات الأخيرة على برامج الفعاليات والأحداث المقبلة، مثل اليوم العربي للشمول المالي، ويوم العمال، وعيد الاستقلال، والتي سيعلن عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.
يشار إلى أن فعاليات عيد الفطر تندرج ضمن برنامج "أعيادنا" الذي يحتفل من خلاله متحف الأطفال الأردن بكل ما هو مألوف بطريقة غير مألوفة، كما من المزمع أن يستأنف المتحف المتنقل جولاته في المحافظات عقب إجازة عيد الفطر المبارك.


 




 

 


 

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