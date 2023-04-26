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الأربعاء، 26-04-2023 12:05 م

علان: الخصومات بـ 50% على الذهب والألماس مضللة هدفها الاحتيال

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الوكيل الإخباري - حذّر رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان المواطنين من الانسياق وراء إعلانات وهمية وعروض مُضللة تنشرها صفحات ومواقع تواصل اجتماعي عن بيع المجوهرات باسعار وعروض كبيرة. 

وقال علان، لـ " الوكيل الإخباري" إن النقابة تلاحق هذه الصفحات قانونياً لانها مخالفة، منوهاً إلى أنه لا يعقل أن يكون هناك إعلان أو عرض على الذهب أو الالماس بخصم يصل إلى 50%، في الوقت الذي لا يحصل فيه تاجر الذهب على خصم يتجاوز  5-7%. 

وشدّد على أن هذه الصفحات هدفها الإحتيال والنصب على المواطنين، وهذه العروض غير قانونية ولا تتطابق مع معايير البيع الصحيح. 

وحذر المواطنين من الانسياق وراء هذه العروض، وعدم شراء الذهب والمجوهرات إلا من مصادر موثوقة وتفقد المصوغات بطريقة صحيحة والشراء بموجب فاتورة.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عروضاً تتحدث عن خصومات تصل لاكثر من 50% علية مصوغات ومجوهرات، مثل الالماس.

 




 

 


 

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