نقابة الممرضين تدعو لإنشاء عيادات في المدارس

الوكيل الإخباري - دعا نقيب الممرضين خالد ربابعة، إلى إنشاء عيادات طبية وتعيين ممرضين ومرشدين نفسيين في المدارس.

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وقال ربابعة، ردا على استفسارات بشأن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، إن النقابة ستكثف دوراتها التدريبية في الإسعاف والطوارئ.



وأضاف أن هناك عددا كافيا من الممرضين للعمل في المؤسسات، مشيدا بالنظام الذي سيوفر فرص عمل للممرضين، كما سيوفر بيئة آمنة للعامل.



وعن أجور الممرضين، بين ربابعة أنها تبلغ 500 دينار كحد أدنى.



وصدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.



ويُعمل بهذا النظام بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمنح أصحاب العمل المدة الكافية للالتزام بمتطلباته.

المملكة