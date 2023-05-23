جامعة الأميرة سمية تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري - برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، افتتحت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، الحفل الوطني بمناسبة عيد الاستقلال 77 والأعياد الوطنية، التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة داخل الحرم الجامعي.

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وحضر الحفل الوطني، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وقائد أمن اقليم العاصمة العميد الدكتور علي الزعبي، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصي، وممثلون عن الجهات العسكرية المشاركة، وأعضاء مجلس عمداء الجامعة، وعدد من أساتذة الجامعة وموظفيها، وحشد واسع من طلبة الجامعة.



وبحسب بيان صحفي للجامعة أمس الاثنين، رحبت أبو الهيجاء بضيوف الجامعة وطلبتها، مهنئةً الجميع بعيد الاستقلال السابع والسبعين، عيد العز والشموخ والكبرياء للأردنيين والأردن، الذي وصفه جلالة الملك عبدالله الثاني بأنه قصة الكفاح والعطاء المجبولة بالدم والعرق.



وأشارت أبو الهيجاء الى رسالة الاستقلال الملهمة، التي ترجمها الأردنيون المخلصون، رجالاً ونساءً على أرض الواقع حرية مصونة تقدر معاني الإنسان والحياة الكريمة والنماء تحت راية الهاشميين الأباة.



وأكدت أنه "يحق لنا في الجامعة أن يكون فرحنا كبيراً ومنقطع النظير؛ لأننا نعيش النجاح المتنامي نحو العالمية بخطى واثقة، بفضل الرعاية والمتابعة الحثيثة من سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة. فهذه الجامعة ستبقى على عهد الاستقلال ووعده جامعة تؤمن بأن لا حدود لسباق الإنجازات والتقدم".



وعبرت عن فخرها بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، الذي قلده جلالة الملك عبدالله الثاني للجامعة قبل بضعة أعوام؛ لتميزها في قطاع تكنولوجيا المعلومات. "فهذا الوسام العزيز حافزنا نحو العلا والمجد، مجددين لقيادتنا الهاشمية عهد الولاء والبقاء على درب ذلك التميز".



وقدم عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم عرضاً تفصيلياً حول انجازات الهاشميين في بناء المملكة وتطويرها في جميع المجالات والتراث العسكري الأردني الهاشمي.



وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن رسالة العمادة في تنمية الحس الوطني لدى الطلبة من خلال التذكير المستمر بأهم الأعياد الوطنية التي سطرت اسم الأردن عالياً.



وجال الحضور على الأجنحة العسكرية المشاركة في الحفل، وهي؛ المركز الأردني للتصميم والتطوير، متحف الدبابات الملكي، مديرية الإعلام العسكري.



ونظمت مديرية الأمن العام معرضا لإدارة مكافحة المخدرات، وآخر للدفاع المدني، وإدارة الشرطة المجتمعية، ومجموعة من الآليات العسكرية اشتملت على آليات قوات الدرك، ودورية نجدة، ودورية سير، ودراجة سير بكامل طاقمها، إضافة إلى آليات مديرية الدفاع المدني.



كما تم عرض مجموعة من المشاريع المتميزة لطلبة كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة وكلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، إضافة إلى معرض رسومات الطلبة التي تجسد هذه المناسبة الوطنية.



وتخلل الحفل عرضا لموسيقيات القوات المسلحة، وفصيل المشاة الصامت، وقراءات شعرية للطالب زيد الأستاذ، وفقرة غنائية للفنان يحيى صويص، كما قدمت فرقة الجامعة للدبكة والتراث الشعبي عرضا شيقا، إضافة إلى عروض رياضية متنوعة، وبازار لمنتجات متنوعة أقامته جمعية إرادة.



وفي ختام الحفل، كرمت رئيس الجامعة الجهات المشاركة والداعمة في إنجاح هذا الحفل الوطني.