الإثنين 24-04-2023
الوكيل الاخباري

بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ أربعة أشخاص في العقبة

نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 273 قتيلا

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة نائية بالمحيط الهادئ

اختتام فعاليات رمضانيات 2023 بمدينة العقبة

3563طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

نقيب أصحاب المطاعم: نسب الإقبال على المطاعم خلال عيد الفطر "مرتفعة"

إعلان واقع حركة الإقبال على قطاع الألبسة خلال العيد الأسبوع المقبل

قطر تستورد 25 طناً من التمور الأردنية خلال رمضان

الإثنين، 24-04-2023 11:44 ص

نقيب أصحاب المطاعم: نسب الإقبال على المطاعم خلال عيد الفطر "مرتفعة"

644623cc2788c


الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، الاثنين، إن نسب الإقبال على المطاعم خلال عيد الفطر المبارك "مرتفعة".اضافة اعلان


وأضاف أن الإقبال على المطاعم خلال العيد يزيد بشكل عام ، وهو ما يظهر عند زيارة أي مطعم، ويعود ذلك لرغبة العائلات بالخروج خلال العيد وتناول الطعام خارج البيوت.

وتأمل العواد أن تبقى الحركة مستمرة بالتزايد مع فصل الصيف وبدء الموسم السياحي.

وبخصوص قطاع الحلويات قال إن المخابز تنافس محال الحلويات بتصنيع حلويات العيد.

يوجد في الأردن اكثر من 10 آلاف مطعم ومحل حلويات توظف جميعها قرابة 120 ألف عامل تشكل العمالة الاردنية منها قرابة 80 %.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
cffb9631-342707998_620355813332431_2016219629191478367_n

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ أربعة أشخاص في العقبة

4202314115618213963064

اختتام فعاليات رمضانيات 2023 بمدينة العقبة

2023_04_24_11_59_36

3563طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

64463018a4cb9

إعلان واقع حركة الإقبال على قطاع الألبسة خلال العيد الأسبوع المقبل

1682289851741

وصول طائرات الإجلاء الأربع التابعة لسلاح الجو الملكي من السودان

4202322191918619926548

15 ألف شخص يتابعون ختام رمضانيات إربد

أخبار متعلقة
ذ

حركة سياحية نشطة في جبل القلعة

وزارة الصحة

وزارة الصحة تؤكد جاهزية مستشفياتها ومراكزها خلال عطلة عيد الفطر

4202314171830333268800

%80 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي