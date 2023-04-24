نقيب أصحاب المطاعم: نسب الإقبال على المطاعم خلال عيد الفطر "مرتفعة"

الوكيل الإخباري-

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قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، الاثنين، إن نسب الإقبال على المطاعم خلال عيد الفطر المبارك "مرتفعة".وأضاف أن الإقبال على المطاعم خلال العيد يزيد بشكل عام ، وهو ما يظهر عند زيارة أي مطعم، ويعود ذلك لرغبة العائلات بالخروج خلال العيد وتناول الطعام خارج البيوت.وتأمل العواد أن تبقى الحركة مستمرة بالتزايد مع فصل الصيف وبدء الموسم السياحي.وبخصوص قطاع الحلويات قال إن المخابز تنافس محال الحلويات بتصنيع حلويات العيد.يوجد في الأردن اكثر من 10 آلاف مطعم ومحل حلويات توظف جميعها قرابة 120 ألف عامل تشكل العمالة الاردنية منها قرابة 80 %.